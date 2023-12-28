الجيش: انتهاء عملية إنقاذ الأشخاص العالقين في مقصورات التلفريك – جونيه

الجيش: انتهاء عملية إنقاذ الأشخاص العالقين في مقصورات التلفريك – جونيه



صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 28 / 12 / 2023، انتهت عملية إنقاذ الأشخاص العالقين في مقصورات التلفريك – جونيه، التي نفّذها الفوج المجوقل في الجيش اللبناني بمشاركة الدفاع المدني من الساعة 12 حتى الساعة 19، وبمساعدة طوافة من القوات الجوية عملت على تحديد المقصورات التي يوجد بداخلها أشخاص محتجزون. وقد أنقذ الفوج المجوقل 34 شخصًا، فيما أنقذ الدفاع المدني 8 أشخاص".