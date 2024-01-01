جولة ثالثة إستطلاعية لحجار في المناطق الحدودية.. اليكم التفاصيل

قام وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، بجولة ثالثة استطلاعية في الجنوب والمنطقة الحدودية، برفقة فريق عمل الوزارة، إستهلها في الثامنة والنصف صباحاً، بزيارة كرسي مطرانية الروم الأرثوذكس في جديدة مرجعيون، حيث كان في استقباله المتروبوليت الياس كفوري، في حضور كهنة الرعايا وفاعليات.

واستمع حجار الى الأوضاع وحاجات المنطقة، وقدم له الأب فيليب حبيب العٌقلة، شرحاً مفصلاً عما آلت إليه أحوال المنطقة، حيث شُلت الحركة تماماً، بعد إقفال المدارس في منطقة مرجعيون، ونُقلت القائمقامية وبعض المعاملات الرسمية والمكاتب الأمنية إلى محافظة النبطية، حيث رتبت على المتعاملين أعباء كبيرة، ناهيك عن الأخطار المحدقة بطريق مرجعيون – الخردلي – النبطية، أيضاً تطرق إلى الشؤون الصحية في مستشفى مرجعيون الحكومي، مع النقص في الأطباء والممرضين والممرضات بسبب الوضع الأمني.

ووعد حجار بتقديم كل المساعدات والإحتياجات المطلوب، وفق الإمكانات المتاحة في الوزارة.

وبعدما، قدم له المطران كفوري أيقونة مار الياس الحي، توجه حجار إلى أسقفية رعية بلدة القليعة، حيث عقد لقاءً ضم الخوري انطونيوس فرح، ومختار حاصبيا الشيخ أمين زويهد، والشيخ حسين النادر، وفاعليات.

واستمع وزير الشؤون من الكاهن والمشايخ، إلى أحوال السكان، ومطالب وحاجات المنطقة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان المنطقة الحدودية منذ ثلاثة أشهر، أي منذ بدء المواجهات على جبهة الجنوب في 8 تشرين الأول الفائت.

وقال حجار: "بعد التطورات الأخيرة، وتفاقم الوضع أمنياً، جئنا للإطلاع على حاجات الناس وربطها بالبرامج والمشاريع التي ننفّذها في مراكزنا في المناطق، كما أننا نعمل يومياً من خلال خليّة الأزمة التي شكّلناها في الوزارة، على تجهيز ما يلزم في حال تطوّرت الأوضاع الأمنية نحو الأسوأ، لمواكبة نزوح اللبنانيين من المناطق غير الآمنة".

ووعد بتسليم المساعدات في القريب العاجل، وبإطلاق 5 سيارات نقالة في كل الجنوب من أجل الدعم النفسي، إبتداءً من يوم الخميس 4 الحالي.

من القليعة أكمل الوزير حجار جولته الجنوبية الطويلة، في بلدات رميش، عين إبل، وحانين، للقاء رؤساء البلديات وفاعليات هذه القرى والإستماع إلى مطالبهم وشكواهم، والمشاركة في القداس الألهي الذي يحتفل به راعي أبرشية صور المارونية المطران شربل عبدالله، يعقبه لقاء مع الأهالي، ثمّ حفل غداء.

ويختتم حجار جولته الجنوبية في مدينة صور، حيث يزور مطرانية الروم الكاثوليك حيث يلتقي المتروبوليت جورج اسكندر، ويزور بعدها مركز الإيواء الجديد في مدرسة صور الوطنية منطقة الحوش.