وزير الإعلام من بكركي: ليكن قرار إنتخاب الرئيس صناعة لبنانية مئة بالمئة

إستقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اليوم وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، الذي قال بعد اللقاء: "نتمنى ان تحمل بداية هذه السنة محاولة جدية لانتخاب رئيس للجمهورية، وان يكون قرار انتخاب الرئيس صناعة لبنانية مئة بالمئة"، داعيا الى "عدم ربط مصيرنا كلبنانيين بالخارج".