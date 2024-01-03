مراسل #الجديد : القاضي جورج خاطر يدعي على داني الرشيد مدير مكتب سليم جريصاتي ومستشار اللواء طوني صليبا وشركائه ... التفاصيل على الرابط :

مراسل #الجديد : المحامي العام الاسئنافي في البقاع القاضي جورج خاطر يدعي على داني الرشيد مدير مكتب سليم جريصاتي ومستشار اللواء طوني صليبا وشركائه

افاد مراسل #الجديد أن المحامي العام الاسئنافي في البقاع القاضي جورج خاطر يدعي على داني الرشيد (مدير مكتب سليم جريصاتي ومستشار اللواء طوني صليبا) وشركائه بانهم اقدموا على تأليف جمعية اشرار مسلحة بهدف ارتكاب الجنايات على الاشخاص وذلك لاقدامهم على محاولة قتل المهندس عبدالله حنا في زحلة بضربة على رأسه بكعب مسدس غير مرخص وتزوير لوحات سيارت لتنفيذ اعمالهم، واحال الملف الي قاضي التحقيق الاول في البقاع.