بري تابع المستجدات الميدانية والأمنية مع قائد الجيش.. اليكم التفاصيل
إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قائد الجيش العماد جوزيف عون حيث "جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات الميدانية والامنية على ضوء مواصلة اسرائيل لحربها العدوانية على قطاع غزة ولبنان وأوضاع المؤسسة العسكرية".
كما استقبل رئيس المجلس النائب السابق كريم الراسي .
وبعد الظهر استقبل بري الإعلامي منير الربيع الذي سلمه إصداريه الجديدين "العرب في قطار النظام العالمي خرائط مهددة ام عولمة متجددة ؟" و"خارطة إنتخاب رؤوساء الجمهوربة في لبنان".