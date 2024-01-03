بري تابع المستجدات الميدانية والأمنية مع قائد الجيش.. اليكم التفاصيل

إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قائد الجيش العماد جوزيف عون حيث "جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات الميدانية والامنية على ضوء مواصلة اسرائيل لحربها العدوانية على قطاع غزة ولبنان وأوضاع المؤسسة العسكرية".