معلومات الجديد: قاضي التحقيق أسعد بيرم وافق على طلب إخلاء سبيل أمل شعبان مقابل كفالة مئة مليون ليرة

معلومات الجديد: بحضور قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم حصلت المواجهة بين الموظف في امانة سر المعادلات ما قبل الجامعية رودي باسيم وأمينة السر أمل شعبان التي اتهمها باسيم بتقاضي رشاوى