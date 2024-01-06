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بوريل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بوحبيب: يجب تجنيب لبنان الانخراط بالحرب ولا أحد سيحقق انتصاراً في حال وقوع صراع إقليمي والحرب هي الخيار الاسوأ وأشدد على ضرورة فتح القنوات الدبلوماسية
2024-01-06 | 07:41
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بوريل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بوحبيب: يجب تجنيب لبنان الانخراط بالحرب ولا أحد سيحقق انتصاراً في حال وقوع صراع إقليمي والحرب هي الخيار الاسوأ وأشدد على ضرورة فتح القنوات الدبلوماسية
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