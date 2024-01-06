بوريل: علينا التحرك لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ونحن بحاجة لمساعدة مستدامة لأهالي القطاع ويجب إحترام القانون الانساني الدولي

بوريل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بوحبيب: يجب تجنيب لبنان الانخراط بالحرب ولا أحد سيحقق انتصاراً في حال وقوع صراع إقليمي والحرب هي الخيار الاسوأ وأشدد على ضرورة فتح القنوات الدبلوماسية