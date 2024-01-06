بوريل: ان الحل الوحيد ليتحقق السلام ويجمع عليه المجتمع الدولي هو حل الدولتين

وزير الخارجية الأردني: "إسرائيل" لم تعمل لتحقيق السلام ولم تنفذ الاتفاقيات الموقعة وقوضت حل الدولتين وعليها أن تفهم أننا لن نقبل ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة