آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان عبر البث المباشر التالي:

بو حبيب بعد لقائه فرونتسكا: لا يمكن للحل إلا ان يكون سياسيا ودبلوماسيا من خلاله التطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ أي عبر الانسحاب الاسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف الخروقات البرية والبحرية