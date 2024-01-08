الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
07:24
اربحوا سيارة من "الجديد" بـ دولار واحد فقط.. إليكم التفاصيل
04:35
نيشان لـ وائل الدحدوح: تَبقَى أيقونَةً للصُّمود
02:13
لإنقاص الوزن... أيهما افضل الجري أم المشي؟
02:05
العثور على جثة مسنة داخل ثلاجة بمنزلها... بعد اختفائها لـ9 سنوات!
01:50
بالصور- كشف أثري جديد في مصر يتضمن أقنعة ذهبية
محليات
بالصور - بعد الخرق الذي تعرضت له شاشات عرض مواعيد الطيران في المطار يوم أمس .. العمل يعود الى طبيعته
2024-01-08 | 08:57
A-
A+
بالصور - بعد الخرق الذي تعرضت له شاشات عرض مواعيد الطيران في المطار يوم أمس .. العمل يعود الى طبيعته
مقالات ذات صلة
الجديد من داخل مطار بيروت لمتابعة آخر المستجدات عن الخرق الذي حصل أمس... لمتابعة البث المباشر:
مصدر لبناني لـ "الشرق الاوسط": الاشتباه بـ"أياد إسرائيلية" وراء الاختراق في المطار
الوزير علي حمية لـ الجديد: الأجهزة المعنية تعمل على إعادة كل الأمور في مطار بيروت إلى طبيعتها
بالصور - بعد الخرق الذي تعرضت له شاشات عرض مواعيد الطيران في المطار يوم أمس .. العمل يعود الى طبيعته
محليات
مطار بيروت
اختراق
العودة الى الأعلى
مصدر لبناني لـ "الشرق الاوسط": الاشتباه بـ"أياد إسرائيلية" وراء الاختراق في المطار
الوزير علي حمية لـ الجديد: الأجهزة المعنية تعمل على إعادة كل الأمور في مطار بيروت إلى طبيعتها
اقرأ ايضا في محليات
09:53
بيان لبلديّة برج حمود بخصوص ملابسات فيضان نهر بيروت
09:53
بيان لبلديّة برج حمود بخصوص ملابسات فيضان نهر بيروت
09:40
غسان ريفي : 7 تشرين الأوّل أسّس لبداية النهاية لإسرائيل
09:40
غسان ريفي : 7 تشرين الأوّل أسّس لبداية النهاية لإسرائيل
09:37
غسان ريفي : الإسرائيلي حتى اللحظة لم يتمكن من تحقيق اي هدف في قطاع غزة
09:37
غسان ريفي : الإسرائيلي حتى اللحظة لم يتمكن من تحقيق اي هدف في قطاع غزة
يحدث الآن
محليات
09:40
غسان ريفي : 7 تشرين الأوّل أسّس لبداية النهاية لإسرائيل
محليات
09:37
غسان ريفي : الإسرائيلي حتى اللحظة لم يتمكن من تحقيق اي هدف في قطاع غزة
عربي و دولي
09:31
وزير الخارجية الأميركي يصل إلى العلا في السعودية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
02:30
أم تدعي ان قطة التهمت طفلتها الرضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة
02:05
العثور على جثة مسنة داخل ثلاجة بمنزلها... بعد اختفائها لـ9 سنوات!
2024-01-06
هيفاء وهبي تفقد اعصابها بسبب ما فعله معجب خلال تواجدها على المسرح والجمهور: عيب!
2023-06-14
باسيل: جلسة اليوم أثبتت أن لا أحد يستطيع تخطي المكوّن المسيحي في رئاسة الجمهورية
2023-06-10
زياد شبيب يكشف عن "تقاربات ومرحلة جديدة" ما بعد الأربعاء.. هل تزيد حظوظ جوزاف عون ؟
2023-12-23
كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 3-1-2024 عند الساعة السادسة مساء في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما
بالفيديو
بالفيديو
05:41
وزير البيئة ناصر ياسين لـ #الجديد : اليوم تفادينا ازمة نفايات في اقضية جبل لبنان الجنوبي
05:39
اجتماع في وزارة البيئة حول ازمة النفايات ومطمر الـ" كوستا برافا "... لمتابعة الاجواء مباشرة:
05:33
الجديد من داخل مطار بيروت لمتابعة آخر المستجدات عن الخرق الذي حصل أمس... لمتابعة البث المباشر:
05:30
بالفيديو - السيارة التي استهدفتها غارة للاحتلال في خربة سلم .. للمتابعة مباشرة:
03:29
حمية من المطار: تحديد الخرق سيكون خلال ايام وما حدث ليس له علاقة بأي اهمال
16:32
مقابلة مع وزير الاشغال علي حمية من المطار حول اختراق الشاشات
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:32
قرصنة لشاشات مطار بيروت..ورسالة لحزب الله!
محليات
10:32
قرصنة لشاشات مطار بيروت..ورسالة لحزب الله!
محليات
10:59
مصادر شركة طيران الشرق الاوسط للجديد: الرحلات مستمرة وتتم معالجة عطل تقني بنظام الحقائب
محليات
10:59
مصادر شركة طيران الشرق الاوسط للجديد: الرحلات مستمرة وتتم معالجة عطل تقني بنظام الحقائب
منوعات
02:30
أم تدعي ان قطة التهمت طفلتها الرضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة
منوعات
02:30
أم تدعي ان قطة التهمت طفلتها الرضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة
محليات
06:49
حزب الله ينعى اول قائد منذ ٨ تشرين الاول .. "شهيد على طريق القدس"
محليات
06:49
حزب الله ينعى اول قائد منذ ٨ تشرين الاول .. "شهيد على طريق القدس"
محليات
10:13
بالفيديو - ماذا يحدث في مطار بيروت؟
محليات
10:13
بالفيديو - ماذا يحدث في مطار بيروت؟
محليات
05:30
بالفيديو - السيارة التي استهدفتها غارة للاحتلال في خربة سلم .. للمتابعة مباشرة:
محليات
05:30
بالفيديو - السيارة التي استهدفتها غارة للاحتلال في خربة سلم .. للمتابعة مباشرة:
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024