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محليات

أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 9-1-2024

2024-01-09 | 00:55
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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 9-1-2024
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 9-1-2024

النهار

طلبت السفيرة الأميركية الجديدة ليزا جونسون مواعيد للقاء المسؤولين اللبنانيين بدءاً من هذا الأسبوع.

لاقت مبادرة نائب بيروتي ترحيباً في دار الفتوى حيال مساهمته في انشاء صندوق لتأمين الخدمات والمساعدات الطبية للمشايخ والأئمة في العاصمة.

توقف رجال قانون أمام خبير دستوري يكثر من الإطلالات أنه سبق أن أعد لكتلة نيابية أكثر من طعن أمام المجلس الدستوري ولم يتم قبول أي منها.

لوحظ أن رابطة معلمي الثانوي الرسمي وفي نعيها أحد أفرادها في الجنوب استعملت العبارة التي يوردها "حزب الله" في بياناته: "ارتقى شهـيداً على طريق القدس".

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الجمهورية

تترقب أوساط بارزة زيارة موفد أجنبي تكتسب أهمية ما دفعها الى تجنُّب الكلام عن إستحقاق حسّاس.

طلب مسؤول غربي كبير من رئيس دولة إقليمية إبعاد مسؤولي منظمة فلسطينية من أراضيها.

لوحظ وجود محازبين قدامى لتيار سياسي لازموا مسؤولاً غير مدني  في مناسبة حزينة ألمّت به.  

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اللواء

إستبعد مرجع أمني أن تكون عملية «الهكر» لأجهزة المطار قد تمت من الداخل، وذلك نتيجة التحقيقات التي أجراها أكثر من جهاز أمني وتقاطع المعلومات بينهم!

لوحظ أن العدو الإسرائيلي ينتهز قلة التدابير الإحترازية التي إتخذتها مجموعة صالح العاروري، وبعض كوادر حزب الله، لتنفيذ عمليات الإغتيال بالمسيَّرات المتطورة!

فوجئت أوساط ديبلوماسية بالنبرة العالية في تصريح مسؤول لبناني بارز على خلفية الإتصالات الدولية الناشطة مع لبنان حول الوضع المتوتر في الجنوب!

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نداء الوطن

على هامش واجب التعزية الذي قدّمه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لقائد الجيش العماد جوزاف عون بوفاة والدته، تساءل كثر: كيف أمكن لباسيل النظر في عينيّ قائد الجيش والتوجه إليه بالكلام، فيما لم تمض أسابيع قليلة على حملات الاتهامات التي كالها بحقه والتي قاربت مستوى الاتهام بالخيانة.

بعدما اتخذ مجلس ادارة هيئة الاسواق المالية برئاسة حاكم مصرف لبنان قراراً بتصفية هيئة الاسواق المالية تمهيداً لاغلاقها نهائياً، قام الفريق المحسوب على جهة نافذة، في الهيئة، باستشارة محامٍ متخصص بالقانون الاداري لاستطلاع مدى امكانية الطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذه تمهيداً لإبطاله.

يشكو بعض البلديات الكبيرة من تكبّد تكاليف تسيير مؤسسات وإدارات رسمية تقع في نطاق هذه البلديات، تصل الى حد طباعة الأوراق التي تحتاجها هذه الإدارات.

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البناء

قال مصدر دبلوماسي على صلة بمتابعة حرب طوفان الأقصى والحروب المتفرعة عنها إن المقاومة في غزة أنجزت مهمتها بإلحاق الهزيمة بالاحتلال مرّتين يوم الطوفان وخلال شهور الحرب فتقدم اليمن ليحجز مقعداً لحرب البحر الأحمر التي تصدّرت الأحداث ولا تزال، واليوم يدخل العراق بثقله ليحجز مقعداً لحربه المرشحة للتصاعد وفي الخلفية دائماً حرب لبنان التي لا تزال بوظيفة إسناد وردع لكل الجبهات، ولكن الغباء الإسرائيلي قد يبقي نار الحرب مشتعلة حتى تأتي لحظة دخول هذه الجبهة بثقلها إلى الميدان وعندها سوف يتغيّر وجه الشرق الأوسط.

قال مرجع أمني إنه إذا كان عدد الذين خرجوا من الخدمة في جيش الاحتلال بسبب أزمات عصبية ونفسية بسبب حرب غزة هو أكثر من ألفي جندي وضابط هم ربع تسعة آلاف تلقوا المتابعة النفسية، وعدد الذين خرجوا من الخدمة بسبب إعاقة جسدية دائمة هو ثلاثة آلاف، فهل يمكن أن نتخيّل من رقم خمسة آلاف ضابط وجندي يخرجون من الخدمة العدد التقديريّ للقتلى والجرحى أو أن نصدّق الرقم الرسمي لجيش الاحتلال، فيما يفترض لعدد الذين خرجوا من الخدمة أن يمثل ربع المصابين في الحرب الذين يُفترض أن يصل عددهم على هذا الأساس إلى أكثر من 20 ألفاً.

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الأنباء

مشاركة لافتة لأكثر من شخصية في مناسبة اجتماعية كسرت جليد العلاقات.

تراجع الحديث عن مبادرات على خط استحقاق أساسي كان من المتوقع الكشف عنها.
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 9-1-2024

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بوحبيب: مزارع شبعا تعد ركناً اساسياً في الحل الشامل ووقف التوتر في الجنوب ولا يمكن القفز فوقها

التقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا.

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التقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا.

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