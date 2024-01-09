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محليات

بري: التصعيد الإسرائيلي إنتهاك لكل قواعد الإشتباك

2024-01-09 | 07:21
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بري: التصعيد الإسرائيلي إنتهاك لكل قواعد الإشتباك
بري: التصعيد الإسرائيلي إنتهاك لكل قواعد الإشتباك

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا والوفد المرافق بحضور قائد قوات اليونيفل اللواء آرلدو لاثارو والمنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا والمستشار الاعلامي للرئيس نبيه بري علي حمدان، جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل حربها العدوانية على قطاع غزة ولبنان.

لاكروا اكد التزام الأمين العام والأمم المتحدة تجاه لبنان وإستمرارهما بذل الجهود مع المجتمع الدولي لخفض التصعيد وصولاً الى وقف دائم لإطلاق النار .
الموفد الأممي أثار تخوفه من إستمرار التصعيد القائم في المنطقة ولبنان .
بدوره أثنى بري على الجهود التي تبذلها قوات الطوارئ الدولية في هذه المرحلة وشهادتها على التصعيد الإسرائيلي اليومي الذي يطاول عمق المناطق السكنية والمدنيين وحتى سيارات الإسعاف والأعلاميين منتهكة ليس فقط القرار الاممي 1701 إنما كل قواعد الإشتباك.
رئيس المجلس قدم للموفد الأممي دراسة أعدها المجلس الوطني للبحوث العلمية تتضمن مسحاً شاملاً للإعتداءات الاسرائيلية وأمكنتها والأضرار الناجمة عنها وعدد الشهداء في صفوف المدنيين والمساحات الزراعية والحرجية التي طالتها الحرائق جراء إستهدافها بالقنابل الفسفورية المحرمة دولياً .
وعرض بري ايضاً المستجدات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية خلال إستقباله السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.
بري: التصعيد الإسرائيلي إنتهاك لكل قواعد الإشتباك

محليات

نبيه بري

القرار 1701

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