حزب الله: إستهدفنا نقطة ‏الجرداح‎ ‎بالأسلحة الصاروخية ‏وأُصيبت إصابة مباشرة

باسيل: ما يطرحه هوكشتاين يقتصر على وجود رئيس للجمهورية فمن يفاوض؟ وأنا أحذر من أن السقف قليل نسبة لما نريده وحل النقاط المتنازع عليها غير كافٍ ورئاسة الجمهورية ليست في سوق مقايضة