بالفيديو - آموس هوكشتاين من عين التينة: نحن في مرحلة صعبة.. ونعمل على الحلّ الدبلوماسي

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين والوفد المرافق بحضور القائمة بأعمال السفارة الأميركية في لبنان أماندا بيلز، حيث شارك في اللقاء المستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة جراء مواصلة "اسرائيل" لعدوانها على قطاع غزة ولبنان.

وبعد اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة وربع الساعة، أدلى هوكشتاين بتصريح جاء فيه: "نحن في مرحلة ووقت صعب يتطلبان العمل بسرعة وأنا مسرور لأنني تمكنت من لقاء الحكومة اللبنانية وقائد الجيش للبحث في كيفية الوصول الى حل دبلوماسي للأزمة على الحدود بين لبنان وإسرائيل".

وأضاف: "لقد كنت هناك الأسبوع الماضي وكما رأيتم رئيسنا ووزير الخارجية وأنا شخصياً قلنا أننا نفضل الحلول الدبلوماسية اللازمة الحالية وأجرينا هذه المباحثات اليوم، وأنا أؤمن بقوة أن الشعب اللبناني لا يريد أن يرى التصعيد في الأزمة الحالية لازمة أبعد من ذلك، لذا نحن بحاجة للوصول الى حل دبلوماسي يسمح للشعب اللبناني العودة الى منازله في جنوب لبنان والعودة الى حياتهم الطبيعية كما ينبغي أن يتمكن سكان الشمال في إسرائيل عودتهم الى منازلهم والعيش في أمانة هذا هو هدفنا".

وتابع: "لقد أجريت محادثات جيدة وأنا أشعر بالأمل أننا سوف نتمكن من العمل والمضي قدماً في هذه الجهود للوصول سوياً لحل يسمح للشعب اللبناني من الجهة اللبنانية ومن الجهة الأخرى العيش بأمان والتركيز على مستقبل أفضل".

وردا على سؤال اذا ما كان يشعر أن هناك إرادة من الجهتين للوصول الى حل؟

أجاب هوكشتاين: "لقد سمعتم ما قالته الحكومة الاسرائيلية بأن هناك نافذة ضيقة وأنهم يفضلون حلاً دبلوماسياً، وأعتقد أن هذا هو الواقع نحن نعيش الآن في أزمة ونود أن نرى حلًّا دبلوماسيًا وأعتقد أن الجهتين تفضلان الحل الدبلوماسي ومهمتنا أن نصل الى حل دبلوماسي".

كما تابع بري المستجدات السياسية والأوضاع العامة خلال لقائه بعد الظهر نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي.