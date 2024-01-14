سركيس نعوم عن مصادر أميركية : إيران لم تُحفز على عملية الطوفان في غزة

الصحافي والكاتب السياسي سركيس نعوم لـ #الجديد: ما يحصل في الضفة يشير الى الحسّ الشعبي الفلسطيني وعلى حماس التي حققت إنجازاً أن تدرك أنها لا يمكن أن تُكمل عسكرياً بعد إنتهاء طوفان الأقصى