بالصور - ارتفاع منسوب المياه بالليطاني يفضح مزيداً من التعديات

شهد نهر الليطاني استعادة طبيعية ملحوظة في مجراه مع تساقط الأمطار، في حين تكشفت آثار التعديات وسوء التصرف على ضفاف النهر، وأظهرت الصور التعدي المزمن على المجاري المائية.