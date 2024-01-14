سامويل ويربيرغ ردا على سؤال حول رأيه بالاعتداءات الإسرائيلية وحق لبنان بالمقاومة: انا لا اقدم تحليلات إنما أنقل موقف الخارجية الاميركية

سامويل ويربيرغ لـ #وهلق_شو: الشعب اللبناني هو من يختار من سيمثله في الحكومة ونحن نريد دعم الشعب اللبناني عبر المساعدة الاقتصادية ونحن لسنا ضد اي شخص او حزب