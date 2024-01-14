اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية: نحمل الطبقة السياسية مجتمعة مسؤولية ما سوف تؤول إليه أوضاع الجامعة



اجتمعت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية مساء اليوم الأحد، الساعة السادسة مساء، وأصدرت البيان الآتي:

١-تأمل اللجنة من معالي وزير التربية القاضي عباس الحلبي الذي عودنا على دعم المتعاقدين وتبني قضيتهم،وبعد أن صار الملف في عهدته، أن يبادر إلى رفعه إلى مجلس الوزراء حيث الفرصة الأخيرة لإنقاذ الجامعة.

٢_ تحمل اللجنة الطبقة السياسية مجتمعة مسؤولية ما سوف تؤول إليه أوضاع الجامعة في حال عدم إقرار ملف التفرغ بأسرع وقت ممكن.

٣_تشكر اللجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية كافة على صبرهم، وتحملهم الظلم الذي يعانونه، وهي تثمن عاليا التزامهم بقرارات اللجنة كافة، لجهة ضبط النفس، وعدم القيام بأي تصعيد، وذلك إفساحا في المجال أمام كل المعنيين للوصول بالملف إلى خواتيمه السعيدة.

٤_ ستبقي اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات المتعلقة بهذا الملف.