مراسلة #الجديد تواكب الاجواء من سراي طرابلس بعد الاجتماع الامني برئاسة مولوي

لجنة المال الموازنة أنهت اجتماعها منذ بعض الوقت باقرار التعديلات على المواد المعلقة في موازنة ٢٠٢٤ ومن المتوقع ان يقدّم رئيسها تقريره في اليومين المقبلين

لجنة المال الموازنة أنهت اجتماعها منذ بعض الوقت باقرار التعديلات على المواد المعلقة في موازنة ٢٠٢٤ ومن المتوقع ان يقدّم رئيسها تقريره في اليومين المقبلين