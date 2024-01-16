ماذا في أسرار الصحف؟

ماذا في أسرار الصحف؟



النهار



ردد نائب شيعي بأنه سيعتذر من مرجعيته السياسية عن عدم ترشحه في الانتخابات النيابية المقبلة على أساس أنه أخذ فرصته.

اعتذر وزير ونواب من زيارة مرجع بناء على مواعيد حددت لهم بسبب اصابتهم بـ “الكورونا” في اليومين الأخيرين.

يسعى حزب وسطي وتكتل نيابي إلى صفر مشاكل مع كل الأطراف السياسية، واللقاءات التي يجريها مع خصوم الأمس إنما تدخل في هذا السياق.

حرك كلام نائب مسيحي بقاعي حول الرئاسة الأولى، المياه الراكدة وربما يعيد خلط الأوراق.



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الجمهورية



جزمت مصادر متابعة أن لا جديد رئاسياً ولن يكون من جديد قبل انتهاء حرب غزة.

تخطّى أحد الوزراء ملاحظات زميل له ورفض التعاطي بملف مهم فجاءت النتائج لتنعكس سلباً على المواطنين بعدما تجاهل الطرفان ما يمكن القيام به.

إعتبر مرجع روحي بعض المقالات التي تناولت غياب دوره عن مواكبة التحولات في المنطقة أنها مبرمجة.



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اللواء



حسب خبراء، تعتبر الولايات المتحدة أقل الدول تعرضاً للخسائر الاقتصادية في ضوء تعثُّر الملاحة في البحر الاحمر، لا سيما بالنسبة للنمور الآسيوية والعملاق الصيني..

بدأت طلائع الاستيزار بالتحرك في ضوء الكلام عن تحريك مرتقب للملف الرئاسي!

لا يخفي متابعون معلومات عن ان الاسبوعين المقبلين حاسمان لجهة مصير وقف النار على الجبهات الملتهبة.



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نداء الوطن



لا يزال موضوع الطعن بالتمديد لمفتي الجمهورية موضع متابعة في الأوساط السنية حيث يتردد أنّ هناك محاولات جرت لإصدار بيان من جانب مجموعة من العائلات، يتمّ التهجم عبره على القاضيين اللذين توليا تقديم الطعن، وقد لاقت مسودة هذا البيان اعتراضاً من بعض أعضاء المجموعة، فانتهى البيان إلى دعم المفتي لا أكثر. كما يقال إنّ الحملة الإعلامية الداعمة التي يتمّ التحضير لها تهدف إلى خلق مناخ مؤيد للمفتي، وضاغط في الوقت ذاته على مجلس شورى الدولة.

ينقل عن مرجع رسمي قوله إنّ تشغيل تلفزيون لبنان بات يكلّف أقل من 20 ألف دولار، في حين كان يكلّف قبل الأزمة حوالى مليوني دولار.

يفضّل نائب جنوبي الابتعاد عن صراع الزعامة على الساحة السنية الدائر بين الجنوب والشمال ويفضل التفرغ لشؤون منطقته وهذا ما يبرر عدم حضوره الاجتماعات التنسيقية.



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البناء



قال مصدر أمني إن استمرار الحرب في المنطقة بعد الانخراط الأميركي البريطاني بمواجهة يصعب إنهاؤها مع اليمن مرشّحة للتمدّد زماناً ومكاناً، مرجحاً أن تتزايد الهجمات العراقية على الموانئ الإسرائيلية وأن تصيب الملاحة في البحر المتوسط بتعقيدات تشبه تعقيدات الملاحة في البحر الأحمر. وقال إن الأفق لنهاية الحرب لا يبدو متاحاً قبل 100 يوم أخرى تنتهي في 25 أيار المقبل وهو يوم التحرير والنصر في لبنان ويمكن أن يشكل احتمالاً لنهاية الحرب.

قال مصدر دبلوماسي إن كل الخلافات الإسرائيلية الداخلية كانت تتم تحت سقف موقف سياسي وعسكري واحد هو مواصلة الحرب حتى الانتصار على حركة حماس وقوى المقاومة، لكن ظهور موقف لافت لرئيس الأركان السابق وعضو مجلس الحرب غادي ايزنكوت يشكل بداية انقسام سياسي عسكري لأن ايزنكوت هو أول صوت داخل مجلس الحرب يدعو إلى الخروج من حرب يعتبرها فاشلة، والذهاب إلى التفاوض لتبادل الأسرى بثمن مؤلم وإذا كان يتحدث باسمه واسم حليفه بني غانتس فيكون المؤشر كبيراً على تحوّل في الرأي العام لأن حسابات غانتس تدور حول خلافة بنيامين نتنياهو.



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الأنباء



خطوة متقدمة لجهة رسمية معنية بقضايا اجتماعية لكنها لم توضح بعض التفاصيل المهمة التي تعني الناس.

ترقب لسلسلة قرارات مالية من المرجح أن تكون لها تأثيراتها الايجابية.



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