عاجل
معلومات الجديد: استأنف المدّعي العام المالي علي ابراهيم قرار اخلاء سبيل أمل شعبان وبات الملف عند الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو
معلومات الجديد: استأنف المدّعي العام المالي علي ابراهيم قرار اخلاء سبيل أمل شعبان وبات الملف عند الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو
بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفيرة الاميركية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون
بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفيرة الاميركية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
17 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
18 o
AlJadeedTv
متن
19 o
AlJadeedTv
كسروان
19 o
AlJadeedTv
الشمال
20 o
AlJadeedTv
الجنوب
18 o
AlJadeedTv
البقاع
14 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

ماذا في أسرار الصحف؟

2024-01-16 | 00:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ماذا في أسرار الصحف؟
ماذا في أسرار الصحف؟

ماذا في أسرار الصحف؟

النهار

ردد نائب شيعي بأنه سيعتذر من مرجعيته السياسية عن عدم ترشحه في الانتخابات النيابية المقبلة على أساس أنه أخذ فرصته.
اعتذر وزير ونواب من زيارة مرجع بناء على مواعيد حددت لهم بسبب اصابتهم بـ “الكورونا” في اليومين الأخيرين.
يسعى حزب وسطي وتكتل نيابي إلى صفر مشاكل مع كل الأطراف السياسية، واللقاءات التي يجريها مع خصوم الأمس إنما تدخل في هذا السياق.
حرك كلام نائب مسيحي بقاعي حول الرئاسة الأولى، المياه الراكدة وربما يعيد خلط الأوراق.

******

الجمهورية

جزمت مصادر متابعة أن لا جديد رئاسياً ولن يكون من جديد قبل انتهاء حرب غزة.
تخطّى أحد الوزراء ملاحظات زميل له ورفض التعاطي بملف مهم فجاءت النتائج لتنعكس سلباً على المواطنين بعدما تجاهل الطرفان ما يمكن القيام به.
إعتبر مرجع روحي بعض المقالات التي تناولت غياب دوره عن مواكبة التحولات في المنطقة أنها مبرمجة.

******

اللواء

حسب خبراء، تعتبر الولايات المتحدة أقل الدول تعرضاً للخسائر الاقتصادية في ضوء تعثُّر الملاحة في البحر الاحمر، لا سيما بالنسبة للنمور الآسيوية والعملاق الصيني..
بدأت طلائع الاستيزار بالتحرك في ضوء الكلام عن تحريك مرتقب للملف الرئاسي!
لا يخفي متابعون معلومات عن ان الاسبوعين المقبلين حاسمان لجهة مصير وقف النار على الجبهات الملتهبة.

******

نداء الوطن

لا يزال موضوع الطعن بالتمديد لمفتي الجمهورية موضع متابعة في الأوساط السنية حيث يتردد أنّ هناك محاولات جرت لإصدار بيان من جانب مجموعة من العائلات، يتمّ التهجم عبره على القاضيين اللذين توليا تقديم الطعن، وقد لاقت مسودة هذا البيان اعتراضاً من بعض أعضاء المجموعة، فانتهى البيان إلى دعم المفتي لا أكثر. كما يقال إنّ الحملة الإعلامية الداعمة التي يتمّ التحضير لها تهدف إلى خلق مناخ مؤيد للمفتي، وضاغط في الوقت ذاته على مجلس شورى الدولة.
ينقل عن مرجع رسمي قوله إنّ تشغيل تلفزيون لبنان بات يكلّف أقل من 20 ألف دولار، في حين كان يكلّف قبل الأزمة حوالى مليوني دولار.
يفضّل نائب جنوبي الابتعاد عن صراع الزعامة على الساحة السنية الدائر بين الجنوب والشمال ويفضل التفرغ لشؤون منطقته وهذا ما يبرر عدم حضوره الاجتماعات التنسيقية.

******

البناء

قال مصدر أمني إن استمرار الحرب في المنطقة بعد الانخراط الأميركي البريطاني بمواجهة يصعب إنهاؤها مع اليمن مرشّحة للتمدّد زماناً ومكاناً، مرجحاً أن تتزايد الهجمات العراقية على الموانئ الإسرائيلية وأن تصيب الملاحة في البحر المتوسط بتعقيدات تشبه تعقيدات الملاحة في البحر الأحمر. وقال إن الأفق لنهاية الحرب لا يبدو متاحاً قبل 100 يوم أخرى تنتهي في 25 أيار المقبل وهو يوم التحرير والنصر في لبنان ويمكن أن يشكل احتمالاً لنهاية الحرب.
قال مصدر دبلوماسي إن كل الخلافات الإسرائيلية الداخلية كانت تتم تحت سقف موقف سياسي وعسكري واحد هو مواصلة الحرب حتى الانتصار على حركة حماس وقوى المقاومة، لكن ظهور موقف لافت لرئيس الأركان السابق وعضو مجلس الحرب غادي ايزنكوت يشكل بداية انقسام سياسي عسكري لأن ايزنكوت هو أول صوت داخل مجلس الحرب يدعو إلى الخروج من حرب يعتبرها فاشلة، والذهاب إلى التفاوض لتبادل الأسرى بثمن مؤلم وإذا كان يتحدث باسمه واسم حليفه بني غانتس فيكون المؤشر كبيراً على تحوّل في الرأي العام لأن حسابات غانتس تدور حول خلافة بنيامين نتنياهو.

******

الأنباء

خطوة متقدمة لجهة رسمية معنية بقضايا اجتماعية لكنها لم توضح بعض التفاصيل المهمة التي تعني الناس.
ترقب لسلسلة قرارات مالية من المرجح أن تكون لها تأثيراتها الايجابية.

================
ماذا في أسرار الصحف؟

محليات

أسرار الصحف

الصحف اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"نداء الوطن": هذا هو الهدف الأساسي لحراك سفير السعودية لدى لبنان
سامي الجميل لـ بودكاست ع الجديد: حزب الكتائب يظهر في المحطات الحاسمة وفي هذه الفترة سنكون جزءًا من المسار المصيري حيث سندافع بقوة عن لبنان ولن نساوم

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024