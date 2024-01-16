عاجل
معلومات الجديد: استأنف المدّعي العام المالي علي ابراهيم قرار اخلاء سبيل أمل شعبان وبات الملف عند الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو
معلومات الجديد: استأنف المدّعي العام المالي علي ابراهيم قرار اخلاء سبيل أمل شعبان وبات الملف عند الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو
بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفيرة الاميركية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون
بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفيرة الاميركية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
17 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
18 o
AlJadeedTv
متن
19 o
AlJadeedTv
كسروان
19 o
AlJadeedTv
الشمال
20 o
AlJadeedTv
الجنوب
18 o
AlJadeedTv
البقاع
14 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

"الأنباء الإلكترونية": لقاء كليمنصو يخرق المشهد السياسي

2024-01-16 | 01:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;الأنباء الإلكترونية&quot;: لقاء كليمنصو يخرق المشهد السياسي
"الأنباء الإلكترونية": لقاء كليمنصو يخرق المشهد السياسي

ذكرت جريدة "الأنباء الإلكترونية" إن "المشهد السياسي كسر في كليمنصو، أمس، الجمود القاتل والمراوحة على مستوى كل ملفات المرحلة، حيث يسيطر الانتظار لتطورات المنطقة وانعكاساتها على الاستحقاقات اللبنانية، وفي طليعتها طبعاً الاستحقاق الرئاسي.

ففي زيارة لافتة بتوقيتها ومعانيها السياسية والوطنية، وبعد زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط الى بنشعي، واللقاءات السابقة بينه وبين النائب طوني فرنجية، استقبل الرئيس وليد جنبلاط وعقيلته السيدة نورا جنبلاط، في كليمنصو، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وعقيلته السيدة ريما فرنجية، والنائب فرنجية وعقيلته السيدة لين زيدان، بحضور النائب تيمور جنبلاط وعقيلته السيدة ديانا جنبلاط، والسيد جوي الضاهر وعقيلته السيدة داليا جنبلاط، وعضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور وعقيلته السيدة زينة حمادة، وكان بحث على مائدة العشاء في مختلف الشؤون العامة".
مصادر متابعة للزيارة أشارت عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية الى أن "اللقاء اتسّم بالطابع العائلي لتأكيد السمة الإيجابية للعلاقة، والانفتاح بين الفريقين، ولاستذكار أن هذه العلاقة وبغض النظر عن كل المراحل السياسية المختلفة في البلد، هي علاقة قديمة وتاريخية بين المختارة وزغرتا منذ أيام الشهيد كمال جنبلاط ورئيس الجمهورية الراحل سليمان فرنجية، ولاحقاً مع وليد جنبلاط وجبهة الخلاص الوطني، وإسقاط اتفاق 17 ايار وغيرها من المحطات التي شهدت على شراكة وطنية حقيقية بين الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة وقوى وطنية أخرى".
ولفتت المصادر الى أن "الزيارة تندرج أيضاً في إطار سياسة الانفتاح والحوار والتلاقي التي يمارسها "التقدمي"، وتكريساً لزيارة تيمور جنبلاط الى بنشعي، وهذا النهج الذي يقوم به هو نهج فعلي وواقعي وعملي، ومن الطبيعي أن يُترجم بمثل هكذا لقاء".
هذا واعتبرت المصادر أنه "في هذه المرحلة تحديداً التي يمر بها البلد، إن كان على مستوى التطورات الأمنية والاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب والخطر القائم، وإن كان على مستوى الدولة والمؤسسات وما تعانيه من فراغ واهتراء وانهيار، هناك الكثير من النقاط التي يلتقي عليها الطرفان سياسياً، وإن كان هناك بعض الأمور التي يختلفان عليها"، معقّبة بالقول "لكن ما يختلفان عليه لا يمنعهما من التعاون على الملفات التي يلتقيان عليها وهي مهمة وأساسية في هذه المرحلة".
"الأنباء الإلكترونية": لقاء كليمنصو يخرق المشهد السياسي

محليات

الأنباء الإلكترونية

كليمنصو

وليد جنبلاط

سليمان فرنجية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قصف مدفعي طال تلة المطران في حمامص.. ودبابة ميركافا إستهدفت بلدة كفركلا
"الجمهورية": ملفّ الرئاسة.. رهان على القطريين

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024