وزير الداخلية إلتقى نظيره القطري في الدوحة.. اليكم ما تمّ بحثه



التقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وزير الداخلية القطري قائد قوة (لخويا) الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني بمركز القيادة الوطني في الدوحة.

‏وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها.

وشكر الوزير مولوي الشيخ آل ثاني على دعم قطر الدائم للبنان في المجالات كافة لاسيما السياسية والأمنية، مؤكدًا أهمية التعاون لما فيه خير البلدين.‏

هذا وقام الوزير مولوي والوفد المرافق بزيارة لمركز قيادة أمن بطولة كأس أمم آسيا، حيث اطلعوا على سير العمل والخطط الأمنية المرسومة، وآلية التنسيق والاتصال بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية الرامية لتحقيق أمن وسلامة المشاركين في البطولة الآسيوية.