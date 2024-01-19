طلب من وزير المالية الى مدير الشؤون العقارية .. ماذا جاء فيه؟





يعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية التالي: بناء على طلب وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل من المديرية العامة للشؤون العقارية الطلب الى الموظفين والعاملين في امانات السجل العقاري الالتحاق بأعمالهم، تم ابلاغ جميع المعنيين،

