قرصنة الموقع الالكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية

افادت وزارة الشؤون الاجتماعية انه تم قرصنة الموقع الألكتروني الخاص بالوزارة والعمل جارٍ لحلّ المشكلة.





ولفتت الوزراة الى ان هذا الموقع لا يتضمّن أي معلومات شخصية خاصة بالمستفيدين من برامج الوزارة.