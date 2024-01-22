بالفيديو - سجال بين فارس الجميل مستشار ميقاتي والصحافي محمد بركات حول "كبسة الزر"

فارس الجميل لـ"الجديد" : اتهام باسيل الحكومة بالسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية في غير محله والمجلس الدستوري اكد في قراره ان الحكومة ملزمة بعملها خصوصا ان انتخاب الرئيس قد طال