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محليات

قرار لـ "شورى الدولة" يتعلق بمركز قاضي التحقيق الاول في بيروت .. التفاصيل على الرابط:

2024-01-25 | 02:09
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قرار لـ &quot;شورى الدولة&quot; يتعلق بمركز قاضي التحقيق الاول في بيروت .. التفاصيل على الرابط:
قرار لـ "شورى الدولة" يتعلق بمركز قاضي التحقيق الاول في بيروت .. التفاصيل على الرابط:

مركز قاضي التحقيق الأول في بيروت يشهد شغوراً منذ العام 2019، وقد توالى على هذا المركز بالإنابة بفعل الشغور قاضيان هما جورج رزق وشربل أبو سمرا ...

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن مجلس شورى الدولة ردَّ طلب وقف تنفيذ قرار تكليف القاضي بلال حلاوي مهام قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت.

وبحسب الوكالة فقد اعتبر المجلس أنّ شروط وقف التنفيذ ليست متحقّقة، وذلك على خلفية المراجعة التي كان قد تقدّم بها  القاضي فؤاد مراد أمام المجلس في وجه الدولة اللبنانية ممثَّلة بوزارة العدل، والتي تضمّنت المطالبة بتقصير المهل ووقف تنفيذ القرار الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالإنابة في بيروت حبيب رزق الله بتاريخ 6/11/2023، والمتضمّن تكليف القاضي بلال حلاوي مهام قاضي التحقيق الأول في بيروت، والمطالبة بالاستعاضة عن القرار المذكور بعد إبطاله بتنفيذ أحكام المادة 36 من قانون القضاء العدلي لجهة تكليف القاضي الأعلى درجة. 

ومن ضمن تعليلات الردّ التي وردت في متن قرار مجلس الشورى، أن القرار المطعون فيه والذي كان قد قبله المجلس شكلاً، قد احترم في مطلق الأحوال تسلسل الدرجات، إذ إنّ القاضي المكلّف مهام قاضي التحقيق الأول هو الأعلى درجة من بين القضاة الأصيلين، في حين أن المستدعي هو "من قضاة النيابة العامة بالانتداب".

تجدر الإشارة الى أن مركز قاضي التحقيق الأول في بيروت يشهد شغوراً منذ العام 2019، وقد توالى على هذا المركز بالإنابة بفعل الشغور القاضيان جورج رزق (تقاعد في نيسان 2020) وشربل أبو سمرا (تقاعد في تشرين الثاني 2023).

قرار لـ "شورى الدولة" يتعلق بمركز قاضي التحقيق الاول في بيروت .. التفاصيل على الرابط:

محليات

شورى الدولة

قاضي التحقيق الأول في بيروت

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