نبيل قاووق : سنرفع وتيرة ردّنا مع أي ارتفاع لوتيرة العدوان

وقال الشيخ قاووق خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" للشهيد المهندس الدكتور علي محمد حدرج في بلدة البازورية الجنوبية: "كلما عجز العدو في الميدان، يقصف المنازل والسيارات والمناطق السكنية، ولكن المقاومة بالأمس وجّهت رسالة قاسية وواضحة للعدو الإسرائيلي باستهداف قاعدة ميرون مجدداً، وعلى العدو أن يفهم معنى هذه الرسالة، والمقاومة تعتبر استهداف المدنيين خطاً أحمر، وسترد على أي اعتداء، وكلما رفع العدو وتيرة اعتداءاته على المدنيين، سترفع المقاومة وتيرة الرد".

وتوجّه الى حكومة العدو بالقول: "عندما تفكّرون بخطة حرب واسعة على لبنان، عليكم أن تتذكروا أن صواريخ المقاومة في لبنان، تستطيع أن تطال كل مكان على امتداد الكيان، ولا يوجد مستوطنة ولا مدينة ولا مطارات ولا مرافق استراتيجية إلاّ وتطالها صواريخ المقاومة الإسلامية في لبنان".

وأكد الشيخ قاووق أن "إنجاز فصائل المقاومة في المنطقة، شكّل مفاجأة لأميركا وأعوانها واتباعها في المنطقة، حيث إنهم لم يظنوا أن فصائل المقاومة تتكامل وتتعاون في حرب واحدة لتطوق الكيان الإسرائيلي، وهي استطاعت أن تفاجىْ العدو الإسرائيلي، وأن تكسر القرار الأميركي، وأن تفرض معادلات لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي".

وأشار إلى أن "الكيان الإسرائيلي اليوم مطوّق بالنار، فأنصار الله في اليمن أغلقوا الطريق على ميناء إيلات، ومسيرات المقاومة في العراق تفرض معادلة على ميناءي حيفا وأسدود".

ختم : "إن المقاومة استطاعت أن تتحدى الإرادة الأميركية، وأن تحقق إنجازات استراتيجية تعزز من قدرات وفعالية ومكانة محور المقاومة على حساب المحور الأميركي في المنطقة".