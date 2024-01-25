غارات جوية على احد المنازل في الحي الغربي لبلدة الخيام

بعدَ البلبلة التي أُثيرت حول المواعيد المتضاربة لجولة سفرائها على المسؤولين، استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، في دارته في اليرزة سفراء اللجنة الخماسية: الأميركية ليزا جونسون، الفرنسي هيرفي ماغرو، القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والمصري علاء موسى، بهدف "دوزنة" حراكهم الذي تبيّن، بحسب ما اشارت صحيفة "الاخبار"، أنه لا يحمِل شيئاً جديداً