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محليات
السفير السعودي وليد بخاري يزور البطريرك العبسي
2024-01-26 | 03:34
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السفير السعودي وليد بخاري يزور البطريرك العبسي
قام السفير السعودي في لبنان وليد بخاري اليوم بزيارة الى البطريرك يوسف العبسي - بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للرّوم الملكيّين الكاثوليك، في دار البطريركية بمنطقة الربوة.
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