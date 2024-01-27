بالصّور: إنفجـ ار داخل مطعم قيد الانجاز في وسط بيروت

وفيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، رجحت المعلومات ان يكون الانفجار ناتج عن تسرب للغاز .

وقد حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقاتها بالحادث ، مع العلم ان المطعم هو قيد الانجاز ولم يفتتح أبوابه بعد .