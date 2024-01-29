الجمهورية : خلال اجتماع "الخماسية" عند البخاري.. ماذا طلبت السفيرة الاميركية؟

وكشفت مراجع معنية بالحراك لصحيفة "الجمهورية"، انّه لن يكون للمجموعة اي زيارات جماعية حتى الآن، وأنّ أعضاءها يواصلون زياراتهم الإفرادية وفق برامج أُعدّت سابقاً، ومن بينهم السفيرة الاميركية الجديدة ليزا جونسون التي ستواصل هذا الاسبوع زياراتها التعارفية على القيادات السياسية والحزبية، وفق برنامج يمتد الى منتصف الشهر المقبل على الأقل.

وكشفت مصادر معنية لـ "الجمهورية" انّ السفيرة الاميركية شدّدت خلال اجتماع اللجنة عند البخاري على ضرورة عدم قيام أي طرف بمبادرة أو تحّرك جانبي من دون التنسيق المسبق مع اللجنة الخماسية. وذلك في إشارة منها إلى قطر.

كما اقترحت جونسون ألاّ يختصر أي طرف مهمّة تمثيل الخماسية أو التحدث باسمها، وذلك في اشارة منها الى الجانب الفرنسي الذي سيزور موفده جان ايف لودريان لبنان بعد الاجتماع الخماسي المنتظر في الرياض.