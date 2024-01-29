حزب الله : إصابة مباشرة لثكنة برانيت بصواريخ بركان
إذاعة جيش الاحتلال : "الإعلان عن إصابة جنديين من الجيش الإسرائيلي جراء سقوط صواريخ بركان على ثكنة برانيت بالجليل الغربي"
اعلن حزب الله في بيان انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:00) من صباح يوم الاثنين 29-01-2024 ثكنة برانيت بصواريخ "بركان" وأصابوها إصابةً مباشرة."
الى ذلك قالت إذاعة جيش الاحتلال انه تم "الإعلان عن إصابة جنديين من الجيش الإسرائيلي جراء سقوط صواريخ بركان على ثكنة برانيت بالجليل الغربي."