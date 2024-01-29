حزب الله : إصابة مباشرة لثكنة برانيت بصواريخ بركان

اعلن حزب الله في بيان انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:00) من صباح يوم الاثنين 29-01-2024 ثكنة ‏برانيت بصواريخ "بركان" وأصابوها إصابةً مباشرة.‏"

الى ذلك قالت إذاعة جيش الاحتلال انه تم "الإعلان عن إصابة جنديين من الجيش الإسرائيلي جراء سقوط صواريخ بركان على ثكنة برانيت بالجليل الغربي."