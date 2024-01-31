بالصورة - أمن الدولة في الجنوب توقف سوريّاً يبتزّ الناس

​أفادت مديرية أمن الدولة، في بيان، بأنّه "بهدف استمرارها في محاربة عمليّات النّصب والاحتيال، وبعد توافر معلومات حول إقدام أحد السّوريّين على إنشاء موقع إلكترونيّ تحت إسم "account.elontrad.net"، يقوم عبره بإيهام عشرات الأشخاص بالحصول على أرباح ماليّة من خلال الاستثمار فيه، أوقفت مديريّة الجنوب الإقليميّة في أمن الدّولة، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، السّوريّ (س.أ)".



