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محليات

الشركات المستوردة للنفط: قرار الإقفال ليس سهلاً والحلّ في مجلس النواب

2024-01-31 | 08:44
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الشركات المستوردة للنفط: قرار الإقفال ليس سهلاً والحلّ في مجلس النواب
الشركات المستوردة للنفط: قرار الإقفال ليس سهلاً والحلّ في مجلس النواب

أشار رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، إلى أنّ "قرار الإقفال ليس سهلاً وهذا هو الحلّ الأخير بالنّسبة إلينا رغم أنّه ليس محبّباً".

ولفت في مؤتمر صحافي إلى، أنّ "آخر ما نريده هو التوقف عن العمل".

كما أضاف شماس، "قانون الضريبة الذي صدر لا يُمكن تطبيقه ولا نريد أن نضرب هذا القطاع ولا يمكن معاقبة الشركات الملتزمة بالقوانين ونحن لا نغطّي أحداً".

ودعا إلى، "مُحاسبة المهرّبين بدل الملتزمين بالقانون".

وردًّا على سؤال عمّا إذا كان تسليم المحروقات سيتوقّف، قال شماس: "الجواب في مجلس النواب، وعودة أزمة المحروقات تعتمد على تجاوب البرلمان"، مضيفاً: "إذا وُجدت النيّة يجب أن تُترجم".

وتابع، "المحطات ستستمرّ ببيع المحروقات حتّى انتهاء المخزون لديها، والنية أن تكون هناك توعية وأن تتحرّك السلطات الرسمية".

وأردف شماس: "الموضوع بين يديهم وليس بين أيدينا". 

الشركات المستوردة للنفط: قرار الإقفال ليس سهلاً والحلّ في مجلس النواب

محليات

محطات المحروقات

بنزين لبنان

الشركات المستوردة للنفط

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وزارة الطاقة: الضريبة الإستثنائية مُمكنة اذا كانت منطقية وتفرض على الأرباح وليس على الإيرادات أو على قيمة الكميات المستوردة
15:45

وزارة الطاقة: الضريبة الإستثنائية مُمكنة اذا كانت منطقية وتفرض على الأرباح وليس على الإيرادات أو على قيمة الكميات المستوردة

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان أكد أن "الوزارة غير مسؤولة عما يحدث اليوم في قطاع المحروقات من بلبلة وهي اذ تتفهم قلق الشركات إزاء الغموض حول ما يطرحه بعض النواب أو المجلس النيابي في شأن قانون الموازنة الذي يفرض غرامة أو ضريبة إستثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة لصالح المستهلك بين عامي 2020 و2021، فالوزارة هنا ليست في وارد الدفاع عن هذا القانون أو دحضه".

15:45

وزارة الطاقة: الضريبة الإستثنائية مُمكنة اذا كانت منطقية وتفرض على الأرباح وليس على الإيرادات أو على قيمة الكميات المستوردة

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان أكد أن "الوزارة غير مسؤولة عما يحدث اليوم في قطاع المحروقات من بلبلة وهي اذ تتفهم قلق الشركات إزاء الغموض حول ما يطرحه بعض النواب أو المجلس النيابي في شأن قانون الموازنة الذي يفرض غرامة أو ضريبة إستثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة لصالح المستهلك بين عامي 2020 و2021، فالوزارة هنا ليست في وارد الدفاع عن هذا القانون أو دحضه".

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