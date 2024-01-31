الشركات المستوردة للنفط: قرار الإقفال ليس سهلاً والحلّ في مجلس النواب

ولفت في مؤتمر صحافي إلى، أنّ "آخر ما نريده هو التوقف عن العمل".

كما أضاف شماس، "قانون الضريبة الذي صدر لا يُمكن تطبيقه ولا نريد أن نضرب هذا القطاع ولا يمكن معاقبة الشركات الملتزمة بالقوانين ونحن لا نغطّي أحداً".

ودعا إلى، "مُحاسبة المهرّبين بدل الملتزمين بالقانون".

وردًّا على سؤال عمّا إذا كان تسليم المحروقات سيتوقّف، قال شماس: "الجواب في مجلس النواب، وعودة أزمة المحروقات تعتمد على تجاوب البرلمان"، مضيفاً: "إذا وُجدت النيّة يجب أن تُترجم".

وتابع، "المحطات ستستمرّ ببيع المحروقات حتّى انتهاء المخزون لديها، والنية أن تكون هناك توعية وأن تتحرّك السلطات الرسمية".

وأردف شماس: "الموضوع بين يديهم وليس بين أيدينا".