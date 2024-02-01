وصول وزير الخارجية البريطاني دايفيد كاميرون الى السراي الحكومي للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود لـ الجديد: كل الإشارات تدل أن هناك اتجاه نحو تأجيل الانتخابات البلدية مرة أخرى نظراً للحرب في الجنوب ويبدو أن ثقافة التأجيل ما زالت سائدة