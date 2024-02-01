زياد بارود يحدد مصير الإنتخابات البلدية ويقول: حركة الخماسية تسعى للخرق الإيجابي

ظافر ناصر لـ #الجديد : فكرة فصل الوضع اللبناني عما يجري في غزة والمنطقة فيه شيء من اللاواقعية ومن الناحية السياسية ليست اللجنة الخماسية وحدها من يستطيع طرح مبادرة فايران اصبحت موجودة على الساحة