فواز زار مولوي: لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص
زار رئيس نادي التضامن صور، حسن فواز، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، لبحث قضايا عدة، من بينها موضوع إنارة الطريق الرابطة بين صيدا وصور وهو المشروع الذي تكفل رئيس نادي التضامن صور به.
تركزت الزيارة على أهمية تحسين وتطوير هذا الطريق الحيوي، الذي يعد من الطرق الأساسية، كما تم خلال اللقاء التركيز على موضوع الإنارة السليمة للطريق، حيث تم طرح قضية توفير إضاءة كافية وفعّالة تسهم في تحسين مستوى السلامة والحماية للسائقين والمارة على هذا الطريق الحيوي. وجرى استعراض الخطط المستقبلية لضمان تحسين البنية التحتية للطريق وتوفير كل التسهيلات الضرورية.
وأشار فواز إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع، لافتا الى أن هذه الزيارة تأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين القطاعين.