فواز زار مولوي: لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص

زار رئيس نادي التضامن صور، حسن فواز، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، لبحث قضايا عدة، من بينها موضوع إنارة الطريق الرابطة بين صيدا وصور وهو المشروع الذي تكفل رئيس نادي التضامن صور به.