الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

حزب الله ينعى ثلاثة شهداء

2024-02-05 | 02:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حزب الله ينعى ثلاثة شهداء
حزب الله ينعى ثلاثة شهداء

نعى حزب الله ثلاثة شهداء هم سلمان فقيه من بلدة عيترون و عباس الخرسا من بلدة الطيري و عباس ناصر من بلدة يارون.

وجاء في بيان للحزب: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد سلمان محمد حسن فقيه "جهاد" مواليد عام 1994 من بلدة عيترون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."

 

وفي بيان ثان قال الحزب : "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس أحمد الخرسا "حسام" مواليد عام 1987 من بلدة الطيري في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."

 

كما اعلن الحزب : " بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس خضر ناصر "جهاد" مواليد عام 1985 من بلدة يارون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."

 
حزب الله ينعى ثلاثة شهداء

محليات

حزب الله

شهداء

العودة الى الأعلى
Aljadeed
المنخفض الجوي ينحسر تدريجيا غداً.. هل سنشهد عاصفة ثلجية قوية بعد 8 شباط؟
حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري توجه الى السعودية

اقرأ ايضا في محليات

النائب ايهاب مطر لـ #الجديد : غياب الحريري عن البلد كان له تأثير كبير على الساحة السياسية
Play
04:09
Play

النائب ايهاب مطر لـ #الجديد : غياب الحريري عن البلد كان له تأثير كبير على الساحة السياسية

النائب ايهاب مطر لـ #الجديد : غياب الرئيس الحريري عن البلد كان له تأثير كبير على الساحة السياسية والقرار بيده ان كان يريد العودة الى العمل السياسي

04:09

النائب ايهاب مطر لـ #الجديد : غياب الحريري عن البلد كان له تأثير كبير على الساحة السياسية

النائب ايهاب مطر لـ #الجديد : غياب الرئيس الحريري عن البلد كان له تأثير كبير على الساحة السياسية والقرار بيده ان كان يريد العودة الى العمل السياسي

المنخفض الجوي ينحسر تدريجيا غداً.. هل سنشهد عاصفة ثلجية قوية بعد 8 شباط؟
03:55

المنخفض الجوي ينحسر تدريجيا غداً.. هل سنشهد عاصفة ثلجية قوية بعد 8 شباط؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي في درجات الحرارة ،بخاصة على الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع احتمال امطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول مساء إلى قليل الغيوم.

03:55

المنخفض الجوي ينحسر تدريجيا غداً.. هل سنشهد عاصفة ثلجية قوية بعد 8 شباط؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي في درجات الحرارة ،بخاصة على الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع احتمال امطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول مساء إلى قليل الغيوم.

حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري توجه الى السعودية
02:09

حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري توجه الى السعودية

غادر حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الى المملكة العربية السعودية اليوم، للمشاركة في مؤتمر مالي، وعقد لقاءات رسمية، بدعوة من المصرف السعودي المركزي.

02:09

حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري توجه الى السعودية

غادر حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الى المملكة العربية السعودية اليوم، للمشاركة في مؤتمر مالي، وعقد لقاءات رسمية، بدعوة من المصرف السعودي المركزي.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024