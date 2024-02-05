حزب الله ينعى ثلاثة شهداء

وجاء في بيان للحزب: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد سلمان محمد حسن فقيه "جهاد" مواليد عام 1994 من بلدة عيترون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."

وفي بيان ثان قال الحزب : "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس أحمد الخرسا "حسام" مواليد عام 1987 من بلدة الطيري في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."

كما اعلن الحزب : " بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس خضر ناصر "جهاد" مواليد عام 1985 من بلدة يارون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."