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محليات

فضل الله من الطيري: لن نسمح للعدو بتحقيق أي مكسب في لبنان

2024-02-05 | 09:25
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فضل الله من الطيري: لن نسمح للعدو بتحقيق أي مكسب في لبنان
فضل الله من الطيري: لن نسمح للعدو بتحقيق أي مكسب في لبنان

شيّع حزب الله الشهيد عباس أحمد الخرسا، في بلدة الطيري بمسيرة انطلقت من أمام منزل الشهيد، شارك فيها عضوا كتلة "الوفاء للمقاومة" النائبان حسن فضل الله وحسين جشي، مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في "حزب الله" عبد الله ناصر وعلماء دين وشخصيات وفعاليات وعوائل شهداء، وحشد من أبناء البلدة وعدد من القرى والبلدات المجاورة.

وتخللت المراسم كلمة للنائب فضل الله قال فيها: "من الطيري إلى عيترون ويارون والطيبة، نودع اليوم هؤلاء الشهداء المقاومين المجاهدين. 
عباس الخرسا هو حسام وسيف من سيوف المقاومة، قاد رفاقه المقاومين على مدى أربعة أشهر في محور يارون، وأذاق العدو بأس قتاله، حتى قضى شهيداً، وبقي على الخطوط الأمامية طيلة هذه المدة، ولم يغادر، وبقي رصاصه وصواريخه ودماؤه في هذه الأرض دفاعاً وحماية لبلدنا والجنوب، وانتصاراً للدم المظلوم في غزة".
وأضاف: "في هذه الحرب نقدم هؤلاء الشهداء، وندفع هذه التضحيات الغالية، فهؤلاء أعز الرجال وأجمل الوجوه، وأغلى الدماء نقدمها تضحية من أجل قضية مقدسة، ومن أجل أن يبقى لنا لبنان وتبقى فلسطين، وأن نعيش الحياة العزيزة الكريمة”، مشدداً على أن “أهل الجنوب والحدود، لا يقبلون إلاّ أن تبقى رؤوسهم مرفوعة، وأن لا يعيشوا إلاّ حياة العز والكرامة، ولا مكان هنا للأذلاء والضعفاء والخانعين، فهنا أهل الكرامة والعنفوان والتضحية، يزفون أبناءهم شهداء".
وتابع : "أهل الشهيد يبعثون اليوم إلى قائد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله، رسالة القوة والعزة والثبات والاستمرار على هذا النهج مهما كانت وغلت التضحيات، فهؤلاء فلذات أكبادنا، ونحزن لفراقهم، ولكن نعتز بشهادتهم وتضحياتهم".
واكد انه "سيأتي يوم يكتشف اللبنانيون ماذا أنجزت المقاومة في هذه الحرب، وكيف وضعت لبنان على خارطة الدول المؤثّرة والفاعلة"، وقال: "هذه الدماء تمنع العدو الإسرائيلي اليوم من استباحة بلدنا، ومن تحقيق أهدافه في غزة، لأنه إذا حقق أهدافه في غزة، لن تبقى لنا منطقة، ولن يبقى لنا بلد، ولن يبقى لنا دول، لأن العدو سيستبيح كل هذه المنطقة".
وتابع: "هذه الدماء الغالية والعزيزة تحمي وتدافع وتمنع العدو من تحقيق أهدافه، وسيأتي يوم يعرف جميع اللبنانيين لماذا تأتي إلينا كل هذه الوفود وأي مقترحات تحملها، وكيف كانوا يتحدثون مع لبنان في الأيام الأولى للحرب، وكيف يتحدثون اليوم عندما وجدوا الثبات والقوة والإصرار ومواصلة المقاومة".
وأضاف: "نقول لهؤلاء الموفدين، إن كل الشروط ستكون للمقاومة في غزة وفي لبنان، والعدو ليس في موقع أن يفرض الشروط، وقد بدأوا في التراجع، وسيتراجعون، وقد قلناها لهم في السر وفي العلن، لا كلام ولا نقاش حول أي أمر يتعلّق بالجبهة هنا قبل أن يتوقف العدوان على غزة وقبل أن تتوقف هذه المذبحة الصهيونية بحق أطفال ونساء وشيوخ وأهل غزة، وبعد أن تتوقف الحرب، لن نسمح للعدو أن يحقق أي مكسب بالسياسة بعدما أعجزته دماء الشهداء عن تحقيق أي مكسب في الحرب، فشروط لبنان المقاوم القوي هي التي ستفرض في نهاية هذه الحرب".
وختم فضل الله: "إن المجاهدين اليوم يقاتلون في يارون ومارون وعيترون وعلى طول الحدود والخطوط الأمامية، ولم ولن ينسحبوا ولن يتراجعوا، وكل ادعاءات العدو بان فشلها وخيبتها وكذبها بأنه يفرض علينا أي تراجع، بل نحن من سيفرض على المحتل التراجع، وهذا عهدنا لكل الشهداء".
فضل الله من الطيري: لن نسمح للعدو بتحقيق أي مكسب في لبنان

محليات

حزب الله

حسن فضل الله

الطيري

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