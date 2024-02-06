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محليات

سلسلة عمليات لحزب الله ضد مواقع العدو

2024-02-06 | 09:37
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سلسلة عمليات لحزب الله ضد مواقع العدو
سلسلة عمليات لحزب الله ضد مواقع العدو

صدر عن حزب الله سلسلة بيانات جاء فيها:

"-دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة  ‌‎11:20‌‏ من قبل ظهر يوم الثلاثاء 06-02-2024  ‏تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً ‏مباشرة.".
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:12 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 06-02-2024 موقع ‏المرج وانتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالقذائف المدفعيّة وحققوا إصابات مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 06-02-2024 مقر ‏قيادة كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة.‏
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 06-02-2024 موقع ‌‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.‌‏
-دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 06-02-2024 موقع ‌‏الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏
-دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 06-02-2024 موقع ‌‏السماقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة".‏
 
سلسلة عمليات لحزب الله ضد مواقع العدو

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