حزب الله" دان اغتيال الساعدي وآخرين: انتهاك أميركي صارخ لسيادة العراق وأمنه ‏واستقراره



أصدر "حزب الله" البيان الآتي:



"يدين حزب الله بشدّة جريمة اغتيال الشهيد القائد الحاج وسام محمد صابر (أبو باقر الساعدي) وكوكبة ‏من إخوانه الشهداء على يد قوّات الاحتلال الأميركي في العراق، ويعتبرها استمرارًا لجرائمها السابقة ‏وعدوانها المستمر على شعوب أمتنا في العراق وسوريا واليمن، وانتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وأمنه ‏واستقراره.‏



إن لدى حركات المقاومة في المنطقة الثقة التامّة بالمجاهدين من أبناء شعبنا العراقي المجاهد المصرّين ‏على التمسّك بنهج المقاومة والتحرير، ومواصلة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، وإن الإغتيال الآثم ‏سوف يزيدهم إصرارًا على مواصلة هذا الطريق.‏



إننا نتقدّم من إخواننا في كتائب حزب الله في العراق ومن عوائل الشهداء بأسمى آيات العزاء، ونسأل الله ‏أن يكتب للشهداء الأعزاء علو الدرجات، ولعوائلهم الشريفة الصبر والإحتساب والكرامة الإلهية"