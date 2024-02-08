حزب الله" دان اغتيال الساعدي وآخرين: انتهاك أميركي صارخ لسيادة العراق وأمنه ‏واستقراره

أصدر "حزب الله" البيان الآتي:
"يدين حزب الله بشدّة جريمة اغتيال الشهيد القائد الحاج وسام محمد صابر (أبو باقر الساعدي) وكوكبة من إخوانه الشهداء على يد قوّات الاحتلال الأميركي في العراق، ويعتبرها استمرارًا لجرائمها السابقة وعدوانها المستمر على شعوب أمتنا في العراق وسوريا واليمن، وانتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وأمنه واستقراره.
إن لدى حركات المقاومة في المنطقة الثقة التامّة بالمجاهدين من أبناء شعبنا العراقي المجاهد المصرّين على التمسّك بنهج المقاومة والتحرير، ومواصلة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، وإن الإغتيال الآثم سوف يزيدهم إصرارًا على مواصلة هذا الطريق.
إننا نتقدّم من إخواننا في كتائب حزب الله في العراق ومن عوائل الشهداء بأسمى آيات العزاء، ونسأل الله أن يكتب للشهداء الأعزاء علو الدرجات، ولعوائلهم الشريفة الصبر والإحتساب والكرامة الإلهية"