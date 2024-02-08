أبو الحسن التقى العسكريين المتقاعدين تزامناً مع الجلسة الوزارية: نتمنى إقرار مطالبهم المعيشية المحقة

التقى أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن العسكريين المتقاعدين، خلال تنفيذهم لتحرّكهم في وسط بيروت، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، مطلّعاً على مطالبهم ومقدّراً هواجسهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد.