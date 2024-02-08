وزير الدفاع تعليقاً على تعيين رئيس للأركان: مخالفة قانونية جديدة ارتكبها رئيس الحكومة

سئل وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم عن تعليقه على تعيين رئيس للاركان في الجيش فاكتفى بالقول: مخالفة دستورية وقانونية جديدة ارتكبها رئيس الحكومة تضاف الى سلسلة مخالفات وتجاوزات ترتكب منذ بدء الشغور الرئاسي، وسيبنى على هذه المخالفة ما يقتضى لحماية المؤسسة العسكرية من التجاوزات التي تستهدفها في وقت يُفترض ان تبقى بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات وتسديد الفواتير السياسية.