بوحبيب رحّب بالمتابعة الفرنسية للوضع جنوباً

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب وفدا فرنسيا صباح اليوم في الوزارة، ضم المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية فريدريك موندوليني، المدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الدفاع أليس ريفو، نائب مدير شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية ايمانويل سوكه والسفير الفرنسي هيرفية ماغرو.



وأشار الوزير بوحبيب الى ترحيب لبنان بالمتابعة الفرنسية للاوضاع في الجنوب، ورغبة فرنسا بالمساعدة على إيجاد حلول تعيد الهدوء والاستقرار الى المناطق الحدودية، مشددا" على المقاربة الشاملة وغير المجتزأة لتطبيق قرار مجلس الامن الدولي ١٧٠١، بما يحصن السلم والامن الاقليميين.



كما التقى وزير الصحة اللاتفي حسام بو مرعي يرافقه قنصل لبنان الفخري في ريغا جرار رنو حيث تم عرض إمكانات تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.



كذلك إستقبل سفير تركيا في لبنان علي باريش اولوسوي الذي وضعه في أجواء التحضيرات لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي. من جهته قال الوزير بوحبيب في دردشة صحافية على أثر لقاءاته: " ما يهمنا اليوم حماية وطننا، وعودة أبناء المناطق الحدودية الى بيوتهم، والحفاظ على حقوق لبنان وإستعادة ما تبقى من مناطق قضمتها إسرائيل، ووقف الخروقات، وتعزيز قدرات وعديد القوات المسلحة اللبنانية."