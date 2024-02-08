بالفيديو - غارة اسرائيلية استهدفت سيارة قرب تمثال حسن كامل الصباح عند مدخل مدينة النبطية

العدو الاسرائيلي استهدف سيارة قرب تمثال حسن كامل الصباح عند مدخل مدينة النبطية pic.twitter.com/9zjgUgeL8P
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 8, 2024
العدو الاسرائيلي استهدف سيارة قرب تمثال حسن كامل الصباح عند مدخل مدينة النبطية pic.twitter.com/9zjgUgeL8P
غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في النبطية
إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وزير الزراعة العراقي عباس جبر العلي المالكي ووزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن في السرايا بعد ظهر اليوم لمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في المجال الزراعي.
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: