بالفيديو - غارة اسرائيلية استهدفت سيارة قرب تمثال حسن كامل الصباح عند مدخل مدينة النبطية

طوني فرنجية لـ #وهلق_شو: لا يمكن أن نجزم أن قائد الجيش جوزف عون هو مرشح الطرف الآخر الحقيقي على الرغم من كون اسمه مطروحا بشكل جدي وتعاطينا مع العماد عون جاء من باب موقعه الحالي على رأس قيادة الجيش