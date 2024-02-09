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محليات

البطريرك الراعي في قداس عيد مار مارون: نرى في تعطيل انتخاب رئيس للبلاد خلفيّات مشبوهة غير مقبولة وهي مدانة

2024-02-09 | 04:49
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البطريرك الراعي في قداس عيد مار مارون: نرى في تعطيل انتخاب رئيس للبلاد خلفيّات مشبوهة غير مقبولة وهي مدانة
البطريرك الراعي في قداس عيد مار مارون: نرى في تعطيل انتخاب رئيس للبلاد خلفيّات مشبوهة غير مقبولة وهي مدانة

الراعي قال في عظته :"لا ندري لماذا لا يدعى المجلس النيابي للانعقاد من أجل القيام بالواجب الأول وهو انتخاب رئيس للجمهورية.."

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس عيد مار مارون في كاتدرائية مار جرجس المارونية بيروت، في حضور وزير الاتصالات جوني القرم، سفير فرنسا هيرفي ماغرو وسفير مصر علاء موسى، السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، النواب سليم الصايغ، فريد البستاني وراجي السعد، قائد الجيش العماد جوزف عون، مدير عام الأمن اللواء الياس بيسري، عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية.

وقال الراعي في عظته: "لا ندري لماذا لا يدعى المجلس النيابي للانعقاد من أجل القيام بالواجب الأول وهو انتخاب رئيس للجمهورية. وبتنا نشك بالنوايا ونرى في تعطيل انتخاب رئيس خلفيات مشبوهة غير مقبولة وهي مدانة".

وتابع الراعي :"لا يحاول أحد أن يحوّل الموارنة من رسل إلى أتباع إذ أنّهم أدّوا دورًا حاسمًا في انشاء دولة لبنان الكبير"، معتبرا ان "لبنان يعتمد التعددية الثقافية والدينية وبنتيجة هذه الخصوصية وغيرها لبنان ذو نظام حياديّ إيجابيّ يعطيه دور وساطة والتزام في توطيد العدالة بين الشعوب".
واعتبر انه "في غياب الرئيس يستباح الدستور ولا من سلطة توقف هذا الواقع "الشواذ" فهل اصبحنا في دولة نظامها استبدادي يحل محل النظام المعلن في مقدمة الدستور؟".
وأكّد الراعي أنّ إنقاذ البلاد يستدعي رئيسًا يضع حدًا لحكومات الوحدة الوطنة الزائفة ويرفض كل سلاح غير شرعيّ ويتحدى الذين يمنعون إغلاق الحدود السائبة مع سوريا ويتحدى الدول التي تعمل على التوطين.

 

البطريرك الراعي في قداس عيد مار مارون: نرى في تعطيل انتخاب رئيس للبلاد خلفيّات مشبوهة غير مقبولة وهي مدانة

محليات

الراعي

مار مارون

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