سامويل ويربيرغ : اولويتنا إطلاق الرهائن في غزة

المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل ويربيرغ لـ #الجديد : واحد من الاولويات المهمة هي اطلاق الرهائن في غزة ومنهم رهائن اميركيين وبلينكن كان يركز في مفاوضات على هذا الملف