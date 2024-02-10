الانباء الالكترونية: القوى السياسية مطالبة باجتراح الحلول للأزمات وإنهاء الشغور الرئاسي بأي ثمن

توقفت مصادر سياسية لصحيفة الانباء الالكترونية، عند الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت حيث يلتقي فيها كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب وأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.

المصادر أشارت الى أن الزيارة "مرتبطة بالهدنة المتوقعة في القطاع وجنوب لبنان، وعبد اللهيان الذي أكد استمرارية الدعم الإيراني للمقاومة، كشف أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة الاميركية أنها لا تريد الحرب في المنطقة، وأن الزيارة تأتي لطمأنة حلفاء إيران وخاصة حزب الله بعدم توسيع دائرة المواجهات العسكرية مع اسرائيل وضرورة الالتزام بالهدنة عندما تصبح قيد التنفيذ".



وفي ظل هذه المعطيات وما رسمته زيارة جنبلاط إلى روسيا، فإن القوى السياسية مطالبة باجتراح الحلول لأزماتهم وإنهاء الشغور الرئاسي بأي ثمن، لأن بقاء الوضع على ما هو عليه لم يعد مقبولاً وقد يؤدي الى ضياع لبنان.