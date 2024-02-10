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محليات

الانباء الالكترونية: القوى السياسية مطالبة باجتراح الحلول للأزمات وإنهاء الشغور الرئاسي بأي ثمن

2024-02-10 | 01:30
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الانباء الالكترونية: القوى السياسية مطالبة باجتراح الحلول للأزمات وإنهاء الشغور الرئاسي بأي ثمن
الانباء الالكترونية: القوى السياسية مطالبة باجتراح الحلول للأزمات وإنهاء الشغور الرئاسي بأي ثمن

توقفت مصادر سياسية لصحيفة الانباء الالكترونية، عند الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت حيث يلتقي فيها كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب وأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.

المصادر أشارت الى أن الزيارة "مرتبطة بالهدنة المتوقعة في القطاع وجنوب لبنان، وعبد اللهيان الذي أكد استمرارية الدعم الإيراني للمقاومة، كشف أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة الاميركية أنها لا تريد الحرب في المنطقة، وأن الزيارة تأتي لطمأنة حلفاء إيران وخاصة حزب الله بعدم توسيع دائرة المواجهات العسكرية مع اسرائيل وضرورة الالتزام بالهدنة عندما تصبح قيد التنفيذ".

وفي ظل هذه المعطيات وما رسمته زيارة جنبلاط إلى روسيا، فإن القوى السياسية مطالبة باجتراح الحلول لأزماتهم وإنهاء الشغور الرئاسي بأي ثمن، لأن بقاء الوضع على ما هو عليه لم يعد مقبولاً وقد يؤدي الى ضياع لبنان.
الانباء الالكترونية: القوى السياسية مطالبة باجتراح الحلول للأزمات وإنهاء الشغور الرئاسي بأي ثمن

محليات

الانباء الالكترونية

ايران

لبنان

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نصرالله استقبل عبداللهيان وجرى عرض لآخر التطورات السياسية والامنية في المنطقة
بدء الاجتماع بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير خارجية ايران حسين أمير عبداللهيان في السرايا

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الجيش: تحرير عراقي بعد خطفه في بيروت وتوقيف 3 من المتورطين في عملية الخطف
06:07

الجيش: تحرير عراقي بعد خطفه في بيروت وتوقيف 3 من المتورطين في عملية الخطف

اعلنت قيادة الجيش في بيان انه "بعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن إقدام أحد الأشخاص على خطف العراقي (م.غ.) بتاريخ 31 /1 /2024 في مدينة بيروت، وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات، نفذت مديرية المخابرات سلسلة عمليات دهم تمكنت على أثرها بتاريخ 9 /2 /2024 من تحرير المخطوف عند الحدود اللبنانية السورية، وتوقيف ثلاثة من المتورطين في عملية الخطف، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".

06:07

الجيش: تحرير عراقي بعد خطفه في بيروت وتوقيف 3 من المتورطين في عملية الخطف

اعلنت قيادة الجيش في بيان انه "بعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن إقدام أحد الأشخاص على خطف العراقي (م.غ.) بتاريخ 31 /1 /2024 في مدينة بيروت، وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات، نفذت مديرية المخابرات سلسلة عمليات دهم تمكنت على أثرها بتاريخ 9 /2 /2024 من تحرير المخطوف عند الحدود اللبنانية السورية، وتوقيف ثلاثة من المتورطين في عملية الخطف، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".

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