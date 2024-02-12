النائب السابق سيزار معلوف لـ #هنا بيروت: الأسباب التي أدّت الى خروج سعد الحريري اعتبرها البعض تنازلاً للطرف الآخر لتفادي الحرب الحالية .. وكل من كان يطالب سعد الحريري بأمور عدة "يفرجينا هو شو عمل"